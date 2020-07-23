Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,886.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Şentop, "Anadolu'nun kadim medeniyet beşiği olan Hatay'ın ana vatana katılımı milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın bir nişanesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz   | 23.07.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı

TBMM

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük bir sadakatle vatanına bağlı olan Hatay halkının, 81 yıl önce kendi hür iradesiyle ana vatanla kucaklaşma iradesinde bulunduğunu, kendisine vurulmak istenen esaret zincirini kırdığını ve şanlı tarihine yeni bir sayfa daha eklediğini belirtti. 

Şentop, şunları kaydetti:

"Farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, bu bakımdan bugün de Anadolu'nun kadim medeniyet beşiği olan Hatay'ın ana vatana katılımı milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın bir nişanesi olmuştur. Bununla birlikte, ülkemizi uluslararası alanda saygın kılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçı kimliğini de ortaya koymuş olan Hatay'ın Türkiye'ye katılımı süreci, şüphesiz diplomatik olarak tarihe geçmiş en kıymetli sayfalardan biridir. Nihayetinde 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalmamıştır.'

Bu düşüncelerle Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere milli davamız uğruna çaba harcamış ve bugün aramızda olmayan bağımsız Hatay Parlamentosu üyelerine, ana vatana katılma yönünde özgür iradelerini ortaya koyan tüm Hataylı vatandaşlarımıza rahmet, minnet ve saygılarımı sunuyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı

Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyeli aile ikiz kızlarına 'Aya' ve 'Sofya' adını verdi

Suriyeli aile ikiz kızlarına 'Aya' ve 'Sofya' adını verdi
TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama