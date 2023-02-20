TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'daki depremler sonrası "geçmiş olsun" mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.