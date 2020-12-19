Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 19.12.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti
Uzmanından uyarı: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca Gaziantep’e gidiyor

Sağlık Bakanı Koca Gaziantep’e gidiyor

TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den taziye mesajı

Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda çıkan yangında 9 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda çıkan yangında 9 hasta hayatını kaybetti

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Fenerbahçe Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak