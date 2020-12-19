TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.