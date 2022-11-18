TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze Cebaliya Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Gazze Cebaliye mülteci kampında meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 18, 2022