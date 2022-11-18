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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.

Aykut Yılmaz   | 18.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze Cebaliya Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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