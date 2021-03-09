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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Karadağ Başbakan Yardımcısı Husovic için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden eski Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic için taziye mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 09.03.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Karadağ Başbakan Yardımcısı Husovic için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Eski Karadağ Başbakan Yardımcısı, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, aziz dost Rafet Husovic'in vefatını büyük üzüntü ile az önce öğrendim. Cenabıhak rahmet etsin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İyi bir mümin ve samimi bir Türkiye dostuydu." ifadelerini kullandı.

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