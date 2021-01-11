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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'daki uçak kazası için Soesatyo'ya taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'daki uçak kazasına ilişkin, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'yu telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Aynur Ekiz   | 11.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'daki uçak kazası için Soesatyo'ya taziye telefonu

TBMM

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden alınan bilgiye göre Mustafa Şentop, Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diledi. 

Endonezya ile böyle zor günlerde dayanışma içinde olmaya büyük önem atfettiklerini kaydeden Şentop, "Zaman zaman yaşanan doğal afetlerde de daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda derinleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Kovid-19 salgınında dahi iki ülke parlamentoları arasında üst düzey temasların kesintisiz şekilde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Şentop, "Zatıalinizi geçtiğimiz kasım ayında ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Ben de önümüzdeki dönemde nazik davetinize icabeten ülkenize ziyarette bulunmayı arzu ediyorum." diye konuştu.

Bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğini, MIKTA, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği gibi çok taraflı parlamenter platformlarda pekiştirmeye hasseten kıymet verdiklerini dile getiren Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında gündeme getirdiğiniz, Müslüman ülkelerin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ortak sınamalara yanıt verilmesi amacıyla parlamentolarımız arasında bir danışma mekanizması, Uluslararası Şura Konseyi kurulması teklifini de hayırhahlıkla değerlendireceğiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Endonezya'yla aşı çalışmaları dahil olmak üzere her türlü iş birliğine hazırız"

Kovid-19 salgınının küresel etkilerini azaltmak için, dost ve kardeş Endonezya'yla aşı çalışmaları dahil olmak üzere her türlü iş birliğine hazır olduklarını aktaran Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür. İkili iş birliğimizi daha ileri bir düzeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etmek isterim." bilgisini verdi.

Endonezya'daki FETÖ yapılanmasına karşı Endonezya makamlarının göstereceği iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Şentop, Endonezya'da FETÖ bağlantılı 11 okul bulunduğunu söyledi.

Endonezya halkına başsağlığı dileyen Şentop, "Cenabıhak'tan bir daha böyle elim vakalarla karşılaştırmamasını niyaz ediyorum." dedi.

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