Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Alper Atalay   | 09.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı
Papa Franciscus Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

AA Endonezya’da düşen uçaktaki yolcuların yakınlarıyla görüştü

Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü
TBMM Başkanı Şentop'tan Türksat 5A paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop'tan Türksat 5A paylaşımı
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu