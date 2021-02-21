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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Doğan Cüceloğlu'nun eşine taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun eşini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Sinan Uslu   | 21.02.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan, Doğan Cüceloğlu'nun eşine taziye telefonu

TBMM

Şentop, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile görüşmesinde, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hayata dair yaklaşımı, insanlara kazanımları ve öğretileri ile örnek olan, herkesin sevgisini kazanan kıymetli bir isimdi. Ülkemiz adına kaybımız ve acımız büyük. Eserleri ile yolları aydınlatmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Şentop, Doğan Cüceloğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri, okurları ve eğitim camiasına baş sağlığı diledi.

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