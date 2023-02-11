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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gazi Nogay   | 11.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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