Dolar
13.56
Euro
15.49
Altın
1,811.70
ETH/USDT
3,055.00
BTC/USDT
42,237.00
BIST 100
1,925.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

Şentop, İslam düşmanlığının, son 20 yılda en yaygın ırkçılık biçimlerinden biri haline geldiğini belirterek, Kıtalararası Ekonomik İşbirliği parlamento başkanlarına ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığına karşı somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Aynur Ekiz   | 07.02.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

TBMM

Meksika, Endonezya, Türkiye ve Avustralya'nın üye olduğu MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Avustralya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla MİKTA dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti.

"Demokrasiyi Destekleyen Etkin Parlamentolar" temalı toplantıya video konferans ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, demokrasilerin geçmişe kıyasla daha kırılgan ve savunmasız hale geldiğini belirtti.

Dünya genelinde demokrasilerin krizde, demokratik toplumlarda siyasi kurumlara duyulan güvenin de azalış eğiliminde olduğunu ifade eden Şentop, "Uluslararası alanda, demokratik kabul edilen birçok ülkede ve küresel sistemin öncüsü olduğu iddiasındaki bazı ülkelerde çok taraflılığa ve mutabakata dayanan yönetişimden tek taraflılığa, popülizme, yabancı düşmanlığına ve kutuplaşmaya doğru potansiyel bir kaymanın işaretlerini tespit ediyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda demokrasilerin yapısal dönüşümler yaşadığını dile getiren Şentop, siyasette adeta yeni bir doğrudan demokrasi anlayışı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Sosyal medyanın siyaset üzerindeki etkisinin, temsili demokrasilerde kayda değer değişim ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Şentop, yeni vatandaş forumlarının oluşması, sivil toplumun iletişim araçlarının gelişmesi ve müzakere araçlarındaki farklılıklar gibi yeni temsil usullerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Demokrasilerin tecrübe ettiği zorluk ve gerilimler ne kadar iyi kavranırsa demokratik esneklik ve istikrarı güçlendirme hususlarında da o denli katkı sağlanabileceğini dile getiren Şentop, iyi işleyen ve etkinliği artan parlamentoların, daha güçlü demokrasiler anlamına geleceğini kaydetti.

Şentop, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 krizinin, parlamentoların işleyişinde bazı yenilikleri kaçınılmaz hale getirirken, bu değişimin fırsatlar kadar riskler taşıdığını kaydetti

"Dezenformasyon sınır ötesi sınama haline geliyor"

TBMM Başkanı Şentop, tüm dünyayı tehdit eden dezenformasyon, nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konularda uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi için üye ülkelere çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojiler parlamento çalışmalarını ve sivil toplumla iletişimi kolaylaştırmanın yanında yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin ana akıma dönüşmesine de yol açtı. Dünya çapında yanlış bilgi, dezenformasyon ve sahte haberler, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor ve bu tehditler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını baltalayan karmaşık, çok yönlü ve sınır ötesi sınamalar haline geliyor. Demokrasilerimize yönelik bu yakın tehdit, eş güdümlü bir uluslararası tepki gerektiriyor. Dolayısıyla, parlamenterler olarak bu karmaşık problemlere karşı sadece ulusal mevzuatları oluşturmakla kalmamalı; yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin uluslararası boyutuyla mücadele etmek için uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi, bilahare ortak bir mekanizmanın kurulması gibi çalışmalar için de gayret sarf etmeliyiz.

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte karşı karşıya kaldığımız bir diğer husus ise ifade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki çizginin kolayca aşılabilmesi. Bugün, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının ve nefret söyleminin dünya genelindeki rahatsız edici yükselişinden ve toplumlarımızın barış ve uyumuna karşı oluşturduğu büyük tehditten hepimiz endişe duyuyoruz. Ne yazık ki İslam düşmanlığı, son yirmi yılda en yaygın ırkçılık biçimlerinden biri haline geldi. Koronavirüs salgını aynı zamanda bu tehditlerdeki artışı daha da kötüleştirerek, zaten savunmasız durumdaki kişilere yönelik damgalama ve şiddetin artmasına sebep oldu. Bu sebeple başkanlığını üstlendiğimiz parlamentolarımızın bütün üyelerine ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemi eğilimlerine karşı müşterek, somut adımlar atmak için çağrıda bulunuyorum."

İslam İş Birliği Teşkilatı'nın, 15 Mart tarihini "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" olarak ilan ettiğini de hatırlatan Şentop, "Halihazırda İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği dönem başkanı olarak uluslararası toplumun bu günü tanıması ve anmasının söz konusu tehlikeyle ortak mücadelemiz bakımından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Göç etmeye mecbur bırakanlar, insani krizlerde sorumluluk almaktan kaçınıyorlar"

Mustafa Şentop, Kovid-19 salgınının, toplumların sosyal, ekonomik ve politik hayatında şimdiye kadar benzeri görülmemiş sonuçlar doğurduğuna işaret ederek, "Kabul etmemiz gerekir ki salgın küresel olduğu gibi sağlık da tedavi de ilaç ve aşı da küresel. Bilhassa aşıya erişim konusunda Afrika kıtası başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine acilen kolaylık sağlanması için parlamenterler olarak daha fazla sorumluluk üstlenebileceğimizi düşündüğümü vurgulamak istiyorum. Bu konuda eşitlik ve adil bir paylaşım olmaması halinde aşı milliyetçiliği, aşı ayrımcılığı, aşı bencilliği önce bunu yapanlara zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Göç konusunun da acil küresel çözüm bekleyen bir mesele olduğunun altını çizen Şentop, göç olgusu söz konusu olduğunda uluslararası toplum tarafından mülteci yükünü üstlenen ülkelerle adil bir külfet ve sorumluluk paylaşımının yapılmadığını vurguladı.

İnsanları yurtlarından ve evlerinden göç etmeye mecbur bırakanların, ortaya çıkan insani krizlerde sorumluluk almaktan kaçındıklarını söyleyen Şentop, "Gerekli tedbirler zamanında alınmadığı takdirde, düzensiz göç konusu ve mülteci krizi acı bir gündem oluşturmaya devam edecektir. İnsanların kendi ülkelerinde barış içerisinde ve asgari insani şartlarda yaşayabilecekleri ortamların inşası ve geliştirilmesi küresel bir sorumluluktur ve bunun için parlamenterler olarak daha fazla inisiyatif üstlenmek mecburiyetindeyiz." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne 'Omicron' uyarısı
TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti
Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

TBMM Başkanı Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" telefonu

TBMM Başkanı Şentop: Akif, bir asır sonra yine birliğimize ve dirliğimizin tesisine katkı sunmaya devam etmektedir

TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir

TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir
TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Başbakanı Sucuoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Başbakanı Sucuoğlu'na tebrik telefonu