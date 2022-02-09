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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

Adem Balta   | 09.02.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



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