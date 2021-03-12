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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart muhtırası' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart muhtırasının 50'nci yılında, darbecileri ve iş birlikçilerini lanetlediğini belirtti.

Aynur Ekiz   | 12.03.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart muhtırası' paylaşımı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de demokrasiye yönelik darbe ve müdahalelerden biri olan 12 Mart muhtırasının yıl dönümünde, demokrasiye ve milletimize düşman, yabancıların taşeronu darbecileri ve iş birlikçilerini lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

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