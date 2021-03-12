TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart muhtırası' paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart muhtırasının 50'nci yılında, darbecileri ve iş birlikçilerini lanetlediğini belirtti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de demokrasiye yönelik darbe ve müdahalelerden biri olan 12 Mart muhtırasının yıl dönümünde, demokrasiye ve milletimize düşman, yabancıların taşeronu darbecileri ve iş birlikçilerini lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.