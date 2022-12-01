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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Zileli mucit gençleri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST başta olmak üzere girdikleri teknoloji yarışmalarından birincilik kazanan Tokat'ın Zile ilçesinden mucit gençleri kabul etti.

Ertuğrul Subaşı   | 01.12.2022
TBMM Başkanı Şentop, Zileli mucit gençleri kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur - AA

TBMM

Mustafa Şentop, insansız elektro otonom araçlar, yapay zekayla gerçekleştirilen ilk yerli uçuş kartı, kendi kendine karar verebilen robot gibi projelerle hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yarışmalarda birincilik ödülleri bulunan öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Beşinci sınıf öğrencileri Ahmet Eymen Çetinel ve Zümra Peşmen, Şentop'a, geliştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Çetinel, insanlar spor yaparken enerji üreten bir sistem kurduğunu; Peşmen de tatildeyken elektrikler kesildiğinde böylesi bir projeyi geliştirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Ahmet Eymen Çetinel, ayrıca dedesinin bel ağrılarından dolayı felç ve inme geçiren insanların ayağını otomatik hareket ettiren bir sistem üzerinde çalışmalarına başladığını da anlattı.

Maden kazalarını önden algılayan özel bir giysi çalışması içinde olduklarını anlatan mucit gençler, radyoaktif maddenin doğaya salınan küçük miktarlarıyla enerji üretecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını da bildirdi.

Gençleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Meclis Başkanı Şentop, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da hazır bulundu.

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