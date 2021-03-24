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Politika

TBMM Başkanı Şentop, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

Ali Kemal Akan   | 24.03.2021
TBMM Başkanı Şentop, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Şentop, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.

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