TBMM Başkanı Şentop, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı tebrik etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Şentop, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.