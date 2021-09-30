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TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama dokunulmazlığı tezkere sayısının 1359 olduğunu söyledi.

Sinan Uslu   | 30.09.2021
TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu. 

Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Şentop, "TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir." dedi.

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