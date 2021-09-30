TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama dokunulmazlığı tezkere sayısının 1359 olduğunu söyledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu.
Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Şentop, "TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir." dedi.
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