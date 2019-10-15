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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları hakkında "Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir." dedi.

Talha Öztürk,Lejla Bıogradlıja   | 15.10.2019
TBMM Başkanı Şentop: Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir

Serbia

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi. 

Görüşmenin ardından Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "ABD yaptırımlarının devreye girmesi Barış Pınarı Harekatı'nı etkiler mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bu harekatın bir amacı var. Bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir."

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