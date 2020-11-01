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Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 62. yılında şair Yahya Kemal Beyatlı'yı andı.

Ahmet Alp Özden   | 01.11.2020
TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküp’ten Üsküdar’a, büyük devletimizin coğrafyasında; ama merkezde hep İstanbul’un, ruh köklerimizin ve dilimizin çiçeklerinden bir bahçe kuran; şiirimizin büyük ses ustası, mazi ile atinin ana köprülerinden Yahya Kemal’i, vefatının 62. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. 

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