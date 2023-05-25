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Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle andı.

Aykut Yılmaz  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
TBMM Başkanı Şentop, vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı

TBMM

Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden bir bölümle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Doğu mefkuresiyle Türkiye Yüzyılı'na dair hayallerimizin ve ufkumuzun mimarı, büyük mütefekkir üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla ve dualarla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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