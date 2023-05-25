TBMM Başkanı Şentop, vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle andı.
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Şentop, Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden bir bölümle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Doğu mefkuresiyle Türkiye Yüzyılı'na dair hayallerimizin ve ufkumuzun mimarı, büyük mütefekkir üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla ve dualarla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Büyük Doğu mefkuresiyle Türkiye Yüzyılına dair hayallerimizin ve ufkumuzun mimarı, büyük mütefekkir Üstad #NecipFazılKısakürek’i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla ve dualarla yâd ediyorum. pic.twitter.com/OME6o81d3b— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 25, 2023