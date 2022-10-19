TBMM Başkanı Şentop, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19. yılında andı.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak medeniyetimizin mührünü bastığı kardeş Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bilge Kral'ın bağımsızlık yolundaki kutlu ve onurlu yürüyüşü asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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