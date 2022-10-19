Dolar
18.59
Euro
18.26
Altın
1,640.62
ETH/USDT
1,306.60
BTC/USDT
19,273.00
BIST 100
3,877.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19. yılında andı.

Gazi Nogay   | 19.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak medeniyetimizin mührünü bastığı kardeş Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bilge Kral'ın bağımsızlık yolundaki kutlu ve onurlu yürüyüşü asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım

Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım
TBMM Başkanı Şentop, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet