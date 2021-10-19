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Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Seval Ocak Adıyaman   | 19.10.2021
TBMM Başkanı Şentop, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından İzzetbegoviç'in fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Bütün hayatını adalet, özgürlük ve inancı için vakfeden Aliya İzzetbegoviç'i, 18. vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Kardeş Bosna halkı ve bütün insanlık için yükselttiği meşale hiç sönmeyecek, verdiği onurlu mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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