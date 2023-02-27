Dolar
18.89
Euro
19.98
Altın
1,815.64
ETH/USDT
1,659.60
BTC/USDT
23,716.00
BIST 100
5,160.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 12. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı.

Seval Ocak Adıyaman   | 27.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, vefatının 12. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

TBMM

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Erbakan'ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "(Yeniden Büyük Türkiye) idealinin banisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, vefatının 12. seneidevriyesinde hürmetle ve rahmetle yad ediyorum. Erbakan Hocamızın mücadelesi ve siyaseti her şartta sivil zeminde sürdürmekteki kararlılığı, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler depremzede çocuklara oyuncak hazırlıyor
Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar'dan, afetzedelere 100 ton odun desteği
Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 12. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 12. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki depremin ardından uyarıda bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet