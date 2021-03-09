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Politika

TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.

Alper Atalay   | 09.03.2021
TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.

Şentop ayrıca, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i de arayarak taziyelerini iletti.

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