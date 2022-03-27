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Politika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Lübliyana'ya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için beraberindeki parlamento heyetiyle Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 27.03.2022
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Lübliyana'ya geldi

İstanbul

Şentop'u, Lübliyana Joze Pucnik Havalimanı'nda, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ve öteki ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, 27 ülkenin meclis ve senato başkanlarının buluşacağı Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısına katılacak.

Zirve öncesi Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile görüşecek olan Şentop, ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek.

Şentop, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile de bir araya gelecek.

Şentop'a, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi AK Parti Konya milletvekili Selman Özboyacı eşlik etti.

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