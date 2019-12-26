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Politika

TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop'un, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabulünde, Kaslowski, ekonomiye ilişkin öngörüleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sinan Uslu   | 26.12.2019
TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti. Şentop'un, Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

Alınan bilgiye göre, TÜSİAD Başkanı Kaslowski, görüşmede ekonomiye ilişkin öngörüleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaslowski ayrıca, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerine ilişkin önerilerini dile getirdi.


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