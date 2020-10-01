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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap ediyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 01.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır." dedi.

Şentop, "Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır." ifadesinde bulundu.

Şentop, "Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir." diye konuştu.

Şentop, "Yüce Meclisimizin açılışının yüzüncü yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi, fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır." açıklamasında bulundu.

Yeni yasama yılı başlıyor

27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre ayaküstü sohbet etti.

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