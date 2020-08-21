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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin kaynakları ve kazançları, daima tüm insanlığın faydası ve huzuru içindir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 21.08.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin kaynakları ve kazançları, daima tüm insanlığın faydası ve huzuru içindir

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayının, tarihlerinde özel bir yeri olduğuna işaret etti.

Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Gazi Mustafa Kemal’in başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un, bu ayda gerçekleştiğini anımsatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Karadeniz’de bulunan büyük doğal gaz rezervi Türkiye’nin, düşmanlarını imrendiren ve kaygılandıran, dostlarına da güç ve güven veren duruşunun önemli bir miladıdır. Cenabı Hakk'ın insanlara bahşettiği kaynaklara, hala sömürgeci, zalimce bir yaklaşımla göz dikenler bilmelidir ki, Türkiye’nin kaynakları ve kazançları, daima tüm insanlığın faydası ve huzuru içindir. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, büyük Türkiye ideali için kararlı adımlarla yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir müjdenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop, gazeteci-araştırmacı Raif Karadağ'ı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul petrolleri üzerindeki hakları ve keşfedilmemiş rezervlere ilişkin olarak yaptığı çalışmaları sunamadan hayatını kaybeden gazeteci, araştırmacı ve yazar Raif Karadağ'ı andı. 

Şentop, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkati çeken, Ankara'nın "milli görev" diyerek Musul'a gönderdiği, 5 yıl sonra geri dönen ve biriktirdiği belgeleri Cumhurbaşkanına sunacağı gün 12 Aralık 1973'te bir otel odasında ölü bulunan Karadağ'ı da unutmadı.

Mustafa Şentop paylaşımında, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Türkiye'nin doğal kaynakları ve özellikle petrol hususunda stratejik çalışmalara imza atan, eserleriyle nesillere şuur kazandıran ve bu uğurda canını feda eden merhum Raif Karadağ'ı rahmetle anıyorum. Ruhu şadolsun." ifadelerini kullandı.

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