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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık." dedi.

Özgün Tiran,Mesut Karaduman   | 23.03.2019
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye, bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce de verdi, her zaman veririz." dedi.

Şentop, Ergene Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AK Parti'nin temellerinin Trakya'da atıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya'ya ayrı bir teveccühünün olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla baktığını vurgulayan Şentop, "Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini, sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde söylüyor. Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koruyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık bir şekilde başta BM olmak üzere birçok yerde dile getiriyor." diye konuştu.

Şentop, BM'yi eleştirerek, "2. Dünya Savaşından sonra kurulmuş. Kuruluş amaçları arasında en önemli mesele dünya barışını sağlamak. İsrail, Filistin meselesini çözmek. Kurulduğu tarihten bu yana 60 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu süre içerisinde dünya barışı ve Filistin meselesinin çözümünde hiçbir mesafe katedilemedi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına da değinen Şentop, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin toprakları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye, bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce de verdi, her zaman veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her zor süreçten başarıyla çıktığını anımsatan Şentop, ekonomiyle dövizle kurla hangi manipülasyonla olursa olsun Türkiye'ye diz çöktürülemeyeceğini kaydetti.

"Türkiye ekonomik operasyonla karşı karşıya kaldı"

Şentop, Türkiye'nin yakın zamanda ekonomik operasyonla karşı karşıya kaldığını, döviz kuru üzerinden benzer olayların birkaç gündür yeniden yapılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de para piyasaları mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Sabah başlıyor akşam 17.00'den önce kapanıyor. Dün dövizde bir yükselme başladı, ne zaman başladı saat 18.00'den sonra. Yani Türkiye'deki para piyasaları kapandıktan sonra. Nasıl yükseliyor bu fiyat, Türkiye dışındaki piyasalardan. O saatlerde açık olanlar, Londra başta olmak üzere Amerika'daki piyasalarda, Türk parasıyla ilgili işlemler yapılıyor. Dövizle ilgili Türkiye'den alım satım talimatları veriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de dövizle ilgili bir hareket yok, çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalarda döviz kuruyla ilgili fiyatı yükseltecek birtakım işlemler... İşte bu manipülasyon dediğimiz şey. Döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılmaya başlandı. Tatil günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun nedeni, çok açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye'deki seçimlerdir."

Konuşmaların ardından Şentop'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

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