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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." dedi.

Sinan Uslu   | 27.09.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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