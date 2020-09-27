TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.
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