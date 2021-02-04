TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Arnavutluk ikili ilişkileri 'stratejik ortaklık' seviyesine çıkarıldı
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.
Tiran
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.
FETÖ'nün birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip olduğunu belirten Şentop, "FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Şentop, "Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecek. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.
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