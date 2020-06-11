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Politika

TBMM Başkanı Şentop Türk Kızılay'ın 152. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Türk Kızılay'ın 152. yıl dönümü dolayısı kutlama mesajı yayımladı.

Ali Kemal Akan   | 11.06.2020
TBMM Başkanı Şentop Türk Kızılay'ın 152. yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, videolu mesajında, Türk Kızılay'ın kurulduğu günden itibaren aziz milletin yardımlaşma, merhamet duygularının emsalsiz örnekleriyle savaşta, barışta ve yaşanan her afette sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında mazlumlara ve çaresizlere el uzatan bir merhamet abidesi olduğunu belirtti. 

Bu güzide kuruma verilen her desteğin nice ihtiyaç sahibine uzanan bir gönül köprüsü olacağını vurgulayan Şentop, "Bu vesileyle faaliyetlerinden gurur duyduğumuz Kızılay'ın, kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla hayırda yarışmanın en güzel örneklerini sergileyen bütün çalışanlarını ve gönüllüleri muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.


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