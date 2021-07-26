TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararları anayasal düzene karşı darbe olarak niteleyerek, "Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararlar, anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.
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Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 26, 2021