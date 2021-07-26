Euro
10.12
Dolar
8.60
BIST 100
1,347.45
Altın
1,809.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararları anayasal düzene karşı darbe olarak niteleyerek, "Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." dedi.

İsmail Çimen   | 26.07.2021
TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararlar, anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (Tunus'taki darbe girişimi) Türkiye her zaman darbelere karşıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (Tunus'taki darbe girişimi) Türkiye her zaman darbelere karşıdır
AK Partili Çelik: Tunus'ta demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz

AK Partili Çelik: Tunus'ta demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz
Tunus Cumhurbaşkanlığı, Meclis yetkilerini dondurma kararının 30 gün geçerli olacağını duyurdu

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Meclis yetkilerini dondurma kararının 30 gün geçerli olacağını duyurdu