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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'na mesaj gönderdi

TBMM Başkanı Şentop, mesajında, "Burada yapılan çalışmaların gelecek nesillerin tarih bilincine katkı sunması temennisiyle hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı

Ferdi Türkten   | 07.12.2022
TBMM Başkanı Şentop, Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'na mesaj gönderdi

Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'nda yapılan çalışmaların gelecek nesillerin tarih bilincine katkı sunmasını diledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatının birinci yılında, "Kutadgu Bilig'in peşinde bir filozof" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'na mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca Türkiye'de felsefe bilimini kurmaya çalışmış büyük bilim insanı filozof Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatının seneidevriyesinde düzenlemiş olduğunuz Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'nu kıymetli buluyor ve tebrik ediyorum. Burada yapılan çalışmaların gelecek nesillerin tarih bilincine katkı sunması temennisiyle hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, bu vesileyle kıymetli hocamıza Cenabıhakk'tan rahmet diliyorum. Bir araya gelmiş değerli akademisyenleri kıymetli öğrencileri ve misafirlerinizi en içten duygularımla selamlarım."

Dün başlayan ve açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Teoman Duralı'nın oğlu Deniz Duralı'nın yaptığı sempozyumda "Filozofça bir hayat", "İnsanlığın kadim mirası, felsefe ve küresel sorunlar", "Bir filozof bir hakim" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Sempozyum, bugün düzenlenecek "Türkiye'de felsefe-bilim", "İnsan, küresel medeniyet ve felsefi tutum", "Felsefe, edebiyat ve hatırat", "Filozofun dünyasına bakışlar" başlıklı oturumlarla sona erecek.

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