Euro
9.78
Dolar
8.26
BIST 100
1,231.36
Altın
1,885.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cemal Reşit Rey'de Ata’yı anma programı düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı

Şentop, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı" dedi.

Aynur Ekiz   | 10.11.2020
TBMM Başkanı Şentop: Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyetinin, nihayet düşmanı tarafından da kabul edildiğini, Ermenistan'ın işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye, teslim olmaya mecbur kaldığını belirtti.

Tarihin trajik bir sayfasının Azerbaycan için zaferle kapandığına dikkati çeken Şentop, bayrak ve ezanın, Karabağ'da yeniden yükseldiğini vurguladı.

Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutlayan Şentop, şehitleri rahmetle andı.

Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaraların sarılacağının, çocukların yeniden şarkılar söyleyeceğinin altını çizen Mustafa Şentop, "Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti
Fransa'da 551 ile Kovid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı

TBMM Başkanı Şentop: Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı

Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu
Ermenistan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi

Ermenistan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir