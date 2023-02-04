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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü

Somali'de seçimlerin yenilenerek hükümetin kurulmasını tebrik eden Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçilen Nur'u kutladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 04.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Somali’deki gelişmeler ele alındı.

Meclis Başkanı Şentop, Somali'nin Türkiye nezdinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Somali'de seçimlerin yenilenerek hükümetin kurulmasını ve Şeyh Adan Mohamed Nur'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesini tebrik etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ilişkileri güçlendirdiğini belirten Şentop, devam eden Ukrayna-Rusya savaşının etkilerine değinerek Türkiye'nin barış için oynadığı role dikkati çekti.

Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur da Türkiye'ye her alanda Somali'ye verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca Nur, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki barış yanlısı tavrını sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

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