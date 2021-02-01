TBMM Başkanı Şentop: Siyaset, hukuk, ticaret ve birçok şeyin temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız." dedi.
Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Bugün bütün dünyada yaşamış olduğumuz sorunlar bir sistemin içindeki sorunlar değil, ek sistem arayışının getirmiş olduğu sorunlardır ya da yeni bir düzen kurulurken rol almaya, yer kapmaya, güç değişimine yönelik yaşanılan çatışmalardır. Böyle bir dönemde Türkiye, daha güçlü bir pozisyonla söz sahibi ve karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor."
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