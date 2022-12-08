TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Belgrad
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60'ıncı Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'a gelen Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Vucic'e ileten Şentop, Vucic'i yeni meclis ve hükümetin kurulmasından dolayı tebrik etti.
Sırbistan ile hem hükümetler hem de parlamentolar düzeyindeki ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak süreceğine olan inancını dile getiren Şentop, iki ülke ilişkilerindeki gelişmeyle birlikte karşılıklı diplomasi trafiğinde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Eylül'de gerçekleştirdiği ziyarette 7 ayrı anlaşmanın imzalandığını anımsatan Şentop, bunlar arasında yer alan kimlikle seyahat anlaşmasının iki ülke kamuoyunda büyük ses getirdiğini söyledi. Şentop, "Anlaşmanın ülkemizdeki iç onay sürecini tamamladık. Sırbistan'da da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek." dedi.
İkili siyasi ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari iş birliğinin de geliştiğini anlatan Şentop, Türk yatırımcılara desteğinden dolayı Vucic'e teşekkür etti.
Şentop, "Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesiyle ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonunda 2,5 milyar dolar olması bekleniyor. Orta vadeli hedefimiz olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü
Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile de bir araya geldi
Başbakanlık'taki görüşmede, görevine yeniden seçilmesinden dolayı Brnabiç'i tebrik eden Şentop, olumlu ivme yakalayan ikili ilişkilerin yeni hükümetle daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
Şentop, hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Türkiye ile Sırbistan arasındaki dayanışmanın artmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek, "Ancak her zaman daha iyisi için çabalamaya ve bu ilişkileri geliştirerek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Ekonomik ilişkilerde de umut verici bir tablo görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Mustafa Şentop, Türk firmalarını Sırbistan'a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti. Şentop, Sırbistan'da son 10 yılda Türk yatırımlarının 1 milyondan 400 milyon dolara ulaştığını ve ikili ticaret hacminin de 2 milyar dolara çıktığını vurguladı.
Meclis Başkanı Şentop, Ekim ayı sonu itibarıyla Sırbistan'dan 320 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve aynı dönemde 100 binden fazla Türk vatandaşının da Sırbistan'ı ziyaret ederek tarihi bir rekor kırıldığının altını çizerek, "Kimlikle seyahat anlaşması ve uçuşların artmasının bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Şentop, Sırbistan'a terörizmle mücadelede gösterdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Özellikle FETÖ konusundaki desteğin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Şentop, aynı şekilde PKK'lı teröristlerin iade talepleri konusundaki işbirliğinin de önemine işaret etti.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye'nin girişimlerinin önemine işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği çabaya özel vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Şentop da, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde baştan beri bu ateşin sönmesi için gayret gösteriyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle Türkiye'nin barış için çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.
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