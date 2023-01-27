TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an birinci dönemi olduğunu, ikinci defa adaylığının normal prosedüre göre olacağını belirterek, Meclis'in karar almasının gerekmediğini, feshinin de söz konusu olmadığını söyledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." dedi.
Şentop, "Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.