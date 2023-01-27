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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an birinci dönemi olduğunu, ikinci defa adaylığının normal prosedüre göre olacağını belirterek, Meclis'in karar almasının gerekmediğini, feshinin de söz konusu olmadığını söyledi.

Seval Ocak Adıyaman   | 27.01.2023
TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." dedi.

Şentop, "Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir." şeklinde konuştu.

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