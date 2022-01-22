Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,344.30
BTC/USDT
34,468.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz açıklamaları kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Aynur Ekiz   | 22.01.2022
TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz açıklamaları kınıyorum

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'de 72 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864 bini geçti
İrlanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğu kaldırıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz açıklamaları kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz açıklamaları kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunlar barışçıl yollarla, müzakerelerle çözülür

Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek