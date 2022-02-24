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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi

Ertuğrul Subaşı   | 24.02.2022
TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun, "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın saldırısının dünyada barışı sarsabilecek bir adım olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır.

Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir.

Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz."


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