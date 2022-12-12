TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin onuruna akşam yemeği verdi.
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Mustafa Şentop, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini, TBMM Resmi Konutu'nda karşıladı.
Başkan Şentop, heyet onuruna akşam yemeği verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.