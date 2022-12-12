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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin onuruna akşam yemeği verdi.

Ertuğrul Subaşı   | 12.12.2022
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM

Mustafa Şentop, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini, TBMM Resmi Konutu'nda karşıladı.

Başkan Şentop, heyet onuruna akşam yemeği verdi.

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