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Politika

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 25.09.2020
TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  görevi bırakacak olması sebebiyle veda ziyaretlerini sürdüren Barron'u TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Ziyarette Şentop, Barron'a Türk kahvesi fincan takımı hediye etti.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyon Başkanı Ravza Kavakçı Kan da yer aldı.

Barron, geçtiğimiz günlerde TBMM'yi ziyaret etmiş, PAB'ın 130. yıl dönümü dolayısıyla TBMM tarafından bastırılan "130. Yıl Kitabı"nın tanıtım programına katılmıştı.


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