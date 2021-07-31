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Politika

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Adem Balta   | 31.07.2021
TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokyo 2020'de göğsümüzü kabartan, altın çocuk Mete Gazoz'u aradım, tebrik ettim. Heyecanı, sevinci milletimizin heyecanı, milletimizin sevinci." ifadelerini kullandı.


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