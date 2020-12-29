TBMM Başkanı Şentop: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı.
Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.
İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir.#AylinSözer— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 29, 2020
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