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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı

Aynur Ekiz   | 25.03.2021
TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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