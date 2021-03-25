TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.