TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11. yılında andı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samimi dava adamı, millet yolunun çilekeş yolcularından merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ebediyete irtihalinin 11. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Samimi dava adamı, Millet yolunun çilekeş yolcularından merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ebediyete irtihalinin onbirinci yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic.twitter.com/YKBA2srVpx— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 25, 2020
Paylaşımda, Yazıcıoğlu'nun Yakarış şiirinden, "Her şeyin bir senden olduğuna, iman ile inanmak ne güzel. Hamdüsenalar ile uğruna, çile çekmek ve yanmak ne güzel." dizeleri ile fotoğrafı yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.