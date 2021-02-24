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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke Meclis'e geldi

Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi.

Ali Kemal Akan, Sinan Uslu   | 24.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke Meclis'e geldi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Şentop, hazırlanan 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e ulaştığını belirtti. Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis'e ulaşmadığı yanıtını verdi.

HDP'li 9 milletvekili hakkında, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.

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