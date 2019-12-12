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Politika

TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerinden aksaklıklar konusunda bilgi istedi

TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerinden, TBMM idari teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar varsa kendisine bilgi vermelerini istedi.

Meltem Öztürk   | 12.12.2019
TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerinden aksaklıklar konusunda bilgi istedi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu uyarınca TBMM idari teşkilatının, Genel Kurula, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi, idari ve teknik destek sağlamak, komisyonların ve milletvekillerinin yayın, belge ve bilgi ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu anımsattı.

TBMM idari teşkilatı personelinin, bu kanunla kendisine verilen görev kapsamında Genel Kurul, Başkanlık Divanı, komisyonlar, siyasi parti grupları ve milletvekillerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla üstün bir gayret gösterdiğini aktaran Şentop, parlamentonun çalışmalarının aksamaması için mesai saatlerine bağlı kalmaksızın özveriyle çalıştığını ifade etti.

Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, şunları kaydetti:

"Ancak takdir olunacağı üzere, binlerce personelin yoğun çalışma temposu içerisinde görev yaptığı her kurumda olduğu gibi zaman zaman TBMM idari teşkilatına bağlı birimlerin görevlerini icrasında kısmi aksamaların veya bazı yönleriye milletvekillerimizi rahatsız eden uygulamaların yaşanması ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda siz sayın milletvekillerimizin TBMM İdare Amirlerini, TBMM Genel Sekreterini veya Genel Sekreter Yardımcılarını gecikmeden bilgilendirmeniz durumunda konuyla derhal ilgilenilecek ve yaşanan sorunlara en kısa zamanda çözüm üretilmesi için gerekli gayret gösterilecektir.

Bununla birlikte TBMM idari teşkilatının görev alanına giren konularda, TBMM Başkanı olarak şahsımın bizzat haberdar edilmesi gerektiğini düşündüğünüz aksaklıklar veya sizi rahatsız eden uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmanızdan memnuniyet duyacağımı bilmenizi isterim. Bu kapsamda, TBMM Özel Kalem Müdürlüğü personelini, milletvekillerimizin TBMM idari teşkilatı ile ilgili gözlem, eleştiri veya önerilerini şahsıma iletmekle bizzat görevlendirmiş bulunmaktayım."

TBMM Başkanı Şentop, idari teşkilat çalışmalarının niteliğinin arttırılması konusunda, milletvekillerine göstereceği iş birliği için de teşekkür etti.

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