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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Meclis'teki tüm partilerin yeni anayasa tartışmasının içinde olması doğru olacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır." dedi.

03.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: Meclis'teki tüm partilerin yeni anayasa tartışmasının içinde olması doğru olacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

Şentop, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu." şeklinde konuştu.

Şentop, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almasının hatta yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmanın gerektiğini kaydetti.

AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili Şentop, "Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir." ifadesini kullandı.

AYM'nin Berberoğlu kararı 

TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili de "Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum." dedi.

AİHM'in Demirtaş kararı 

AİHM'in Demirtaş kararı ile ilgili ise Şentop, "Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılması

TBMM Başkanı Şentop, Milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılmasına dair, "Yeni aşılar da geldi. Muhtemelen bir planlama yapılacak. Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak." dedi.

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