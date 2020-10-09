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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaan Bozdoğan   | 09.10.2020
TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen yıl temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, buradaki ziyareti sırasında bölgede daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendisi, eşi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına birer fidan dikti.

Şentop'a, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile yüklenici firma sahibi Özgür Peker eşlik etti.

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