TBMM Başkanı Şentop: Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır
TBMM Başkanı Şentop, kadına yönelik şiddetin, insanlık onuruna saldırı olduğunu belirtti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 25, 2022
Kadınlarımıza yönelik her tür şiddetin karşısında olmaya, kadınlarımız için çok daha özgür ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için Meclis olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz.#KadınaŞiddeteHayır
Şentop, mesajında, "Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır. Kadınlarımıza yönelik her tür şiddetin karşısında olmaya, kadınlarımız için çok daha özgür ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için Meclis olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.