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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır

TBMM Başkanı Şentop, kadına yönelik şiddetin, insanlık onuruna saldırı olduğunu belirtti.

Gazi Nogay   | 25.11.2022
TBMM Başkanı Şentop: Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında, "Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna saldırıdır. Kadınlarımıza yönelik her tür şiddetin karşısında olmaya, kadınlarımız için çok daha özgür ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için Meclis olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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